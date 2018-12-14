Путешествие

Пункты возврата tax free в столичных аэропортах хотят перенести. Обсуждается вариант решения этого вопроса, позволяющий выдавать наличные иностранцам будут после прохождения таможенного и пограничного контроля. С инициативой о переносе выступил аэропорт Шереметьево.

Минпромторг совместно с другими федеральными органами власти прорабатывает условия по данному предложению. Как пояснили изданию в авиагавани, в первую очередь это обусловлено стремлением улучшить качество обслуживания пассажиров. Еще одна причина заключается в предотвращении рисков, связанных с передачей товаров третьим лицам.

Сейчас выдача наличных по tax free оформляется преимущественно через пункты обмена валюты в "грязной зоне" аэропортов, то есть до прохождения всех досмотровых процедур, так как нынешнее законодательство содержит ограничения по работе обменных пунктов после прохождения таможенного и пограничного контроля. При этом размещение пунктов выдачи наличных в "чистой зоне" является общемировой практикой.

В России тестирование системы tax free началось 10 апреля в некоторых городах, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу.

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) гражданам иностранных государств приняли в 2017 году. В силу закон вступил в январе текущего года. Часть стоимости покупок будут возвращать гражданам тех государств, которые не входят в Евразийский экономический союз. Это потребовало внесения изменений в Налоговый кодекс.

Tax free увеличит нагрузку на федеральный бюджет на 150–200 миллионов рублей в год. Также расходы предстоят и Федеральной таможенной службе, где уже были зарезервированы 46 миллионов рублей. Данные издержки будут планируется компенсировать за счет увеличения туристического потока и увеличения розничного товарооборота.

Осенью 2018 года список торговых точек, которые участвуют в пилотном проекте Tax Free в России, расширился. Постановление об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Новые точки расположены в центре столицы: на улицах Кузнецкий Мост, Никольская и Большая Дмитровка, а также на Петровке, Новом Арбате и в Столешниковом переулке.

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