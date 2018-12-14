Образование/Карьера

Запись детей в первые классы московских школ начнется 15 декабря. Об этом сообщил глава департамента образования столицы Исаак Калина.

"15 декабря стартует запись в первые классы, традиционно она продлится до самого начала нового учебного года", – приводит слова Калины СМИ. По его словам, в этом году в первые классы запишутся 102-103 тысячи детей. Уже зачислены в первые классы 67 тысяч детей, которые ходят в дошкольные группы.

Как уточняется на портале мэра и правительства столицы, в первые классы принимают детей, которым на 1 сентября будет не меньше 6 лет и 6 месяцев и не больше 8 лет. Записать ребенка в 1-й класс московской школы могут родители или законные представители. Сначала зачисляют детей, которые зарегистрированы в прикрепленных к школе районах, а затем, если есть свободные места, — детей, зарегистрированных в районах, не прикрепленных к школе.

Для подачи электронного заявления на запись ребенка понадобятся:паспортные данные одного из родителей или законного представителя; серия и номер свидетельства о рождении ребенка; адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания в Москве; СНИЛС (понадобится для регистрации на mos.ru). В течение 7 рабочих дней после приема документов ребенка зачислят в школу.

Летом 2019 года откроется самая большая в городе школа. Она расположится на территории бывшего завода ЗИЛ, в ней смогут обучаться две с половиной тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в Москве нет дефицита школьных учителей. Если раньше в столице не хватало преподавателей, то теперь они проходят серьезный отбор.

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