Автомагистраль

Сотрудники Центра организации дорожного движения проведут заключительные встречи с жителями в 2018 году. 19 декабря состоятся встречи в 9 административных округах. Главная цель – ответить на вопросы по организации дорожного движения и обсудить с горожанами их предложения и замечания.

Встречи начнутся в 19:00 по следующим адресам:

ЦАО - Большой Николаевский пер., д. 11

САО - ул. Флотская д. 1

СВАО - Ясный проезд, д. 17

ВАО - ул. Новокосинская, д. 13А

ЮВАО - пр-д Завода «Серп и Молот», д. 10

ЮЗАО - проезд Карамзина, д.13к3

ЗАО - ул. Центральная, д.15А

СЗАО - ул. маршала Бирюзова, д.4к2

ЗелАО - Старое Крюково

Встречи в Южном, Троицком и Новомосковском округах состоятся 26.12.2018. Всего с начала года уже проведено 110 подобных встреч.

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