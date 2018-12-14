Автомагистраль
Cоставлен график встреч сотрудников ЦОДД с населением Москвы
19 декабря состоится консультация по вопросам организации движения с учетом пожеланий населения столицы.
Сотрудники Центра организации дорожного движения проведут заключительные встречи с жителями в 2018 году. 19 декабря состоятся встречи в 9 административных округах. Главная цель – ответить на вопросы по организации дорожного движения и обсудить с горожанами их предложения и замечания.
Встречи начнутся в 19:00 по следующим адресам:
ЦАО - Большой Николаевский пер., д. 11
САО - ул. Флотская д. 1
СВАО - Ясный проезд, д. 17
ВАО - ул. Новокосинская, д. 13А
ЮВАО - пр-д Завода «Серп и Молот», д. 10
ЮЗАО - проезд Карамзина, д.13к3
ЗАО - ул. Центральная, д.15А
СЗАО - ул. маршала Бирюзова, д.4к2
ЗелАО - Старое Крюково
Встречи в Южном, Троицком и Новомосковском округах состоятся 26.12.2018. Всего с начала года уже проведено 110 подобных встреч..
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