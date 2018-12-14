Здесь интересно

С 15 декабря 2018 года один из крупнейших океанариумов Европы, «Москвариум» на ВДНХ, представляет новый мюзикл на воде «Вокруг света за Новый год», не имеющий аналогов в мире. Впервые на одной площадке встречаются морские животные, воздушные гимнасты, акробаты, певцы, танцоры, музыканты, синхронистки и фигуристы.

Зрителей ждут захватывающее кругосветное путешествие и знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах. В шоу принимают участие более 100 артистов разных жанров. Новые трюки исполняют звезды водной сцены: моржи, дельфины, морские львы, белуха и косатки. Невероятное выступление животных, яркие шоу-номера, музыкальные хиты, красочные декорации, авторские костюмы, 5D-эффекты и масштабные видеопроекции — все это делает мюзикл одним из главных событий новогодней Москвы.

По сюжету мюзикла злой старик — Старый год — решил украсть новогодние традиции по всему миру, чтобы остановить вращение планеты и остаться главным навсегда. Героям предстоит обернуться вокруг света за одну ночь и предотвратить похищение традиций на нескольких континентах. Помогать им в этом будут 17 морских животных: два моржа, восемь дельфинов, три морских льва, белуха и три косатки. Новую танцевальную программу во льдах представят моржи, серфинг Санта-Клауса в Австралии поддержит семья дельфинов, веселую пресс-конференцию в Англии дадут морские львы, номер с синхронистками покажет в северных морях белуха. А на красавиц-косаток будет возложена главная миссия — восстановить вращение планеты и спасти праздник. Чем закончится эта удивительная история, узнают зрители мюзикла «Вокруг света за Новый год».

Подготовка нового шоу заняла более полугода. Над мюзиклом работали сотни профессионалов в области постановки шоу и цирковых программ мирового уровня. Зрителей ждут потрясающее выступление морских животных и цирковых артистов, феноменальные трюки и спецэффекты, красочные видеопроекции и другие уникальные решения. В финале шоу на высоту 12 метров взлетят 32 танцующих фонтана и будет исполнена чудесная новогодняя песня, авторами которой стали композитор Евгений Загот и главный режиссер мюзикла Михаил Миронов.

20 декабря в 18:00 в «Москвариуме» на ВДНХ для представителей СМИ состоится специальный показ мюзикла «Вокруг света за Новый год».

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