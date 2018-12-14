В следующем году запланирован выход более чем на 70 стартовых площадок по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«Сегодня дома по программе реновации возводятся во всех округах столицы, кроме «Новой» Москвы и Зеленограда. Всего строится 51 дом для переселенцев из ветхого и сносимого жилья. До конца этого года КП УГС, которое выступает застройщиком, планирует выход на площадку 16 объектов. Также планируется начать работы на 60 объектах Фонда реновации», - рассказал руководитель департамента.

Всего в рамках реновации в городе планируется построить около 40 млн кв. м жилья. Переселение граждан началось в феврале 2018-го, завершить программу планируется к 2032 году. На сегодня утвержден перечень из 295 стартовых площадок с потенциалом строительства примерно в 4,5 млн кв. м недвижимости во всех административных округах Москвы.

Проектирование и строительство многоквартирных домов на этих землях пройдет в течение 2018–2024 годов.

По мнению Андрея Бочкарева, программа реновации станет локомотивом всей строительной отрасли. В ходе ее реализации планируется обкатать многие инновационные решения как по сносу старого жилья, так и по строительству нового. Ожидается, что реновация поможет упростить и порядок оформления разрешительной документации для застройщиков.



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