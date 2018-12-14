На западе столицы в районе Проспект Вернадского проект планировки территории экспериментальной площадки реновации доработают в будущем году. Дорабатывать проект будут с учетом результатов публичных слушаний. Об этом в интервью CМИ рассказала основатель архитектурного бюро Master's Plan Юлия Зубарик.

По ее словам, ранее с участием жителей района прошли предварительные общественные обсуждения.

"Когда у нас были предварительные обсуждения с жителями, они просили учесть в проекте еще одну поликлинику, что мы и сделали. Теперь существующая поликлиника и новая будут находиться рядом", – добавила Зубарик.

В кварталах района появится спортивный центр и художественная школа. Зубарик отметила, что спортивный центр появится около станции метро "Проспект Вернадского".

Кроме того, в районе может появиться новый веломаршрут. Зубарик уточнила, что в проекте есть вариант создания велосипедной дорожки от парка 50-летия Октября к парку Олимпийской деревни.

В проекте реновации кварталов, как она отметила, дома будут иметь не более девяти этажей, но возможно возведут и 14-этажки.

Ранее победителями конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации стали: Проспект Вернадского – Bofill Arquitectura, S.L., ООО "Мастер’c план", Головинский район – "Архитектурное бюро Асадова", Хорошево-Мневники – Nikken Sekkei, UNK Project, Кузьминки – SPEECH, Царицыно – АБ "Сергей Скуратов Architects.

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы запустил конкурс 25 апреля 2017 года по поручению Сергея Собянина. Конкурс проходит на пяти площадках реновации. Это кварталы 115, 116, 121 района Кузьминки в ЮВАО с 86 домами под реновацию, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский в САО с 75 домами под реновацию, кварталы 2А, 2Б района Царицыно в ЮАО с 70 домами под реновацию, кварталы 32–33, 34–35 района Проспект Вернадского в ЗАО с 58 домами, кварталы 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники в СЗАО с 78 домами под реновацию.

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