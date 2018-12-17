Личный бюджет

Россияне в 2017 году потратили на покупку продуктов питания 31,2% своего бюджета.



Оценка доли расходов на еду в бюджете жителей 40 стран Европы, а также России, Казахстана и Турции проводилась на основании данных национальных статистических служб и данных МВФ. Россия оказалась в последней десятке рейтинга, заняв 31-е место. Соседями России по списку оказались Черногория (29,7%) и Литва (31,5%).



Наибольшая доля трат на еду оказалась у Украины: на эти цели уходит 50,9% расходов украинцев. Более 40% на продукты питания тратят также жители Казахстана (46%, 39-е место) и Молдавии (43,4%, 38-е место).



Лидерами рейтинга оказались страны Западной Европы. На первом месте в рейтинге стоит Люксембург — жителям герцогства приходится тратить на еду лишь 8,7% средств. Вслед за ним идут Великобритания (10%) и Нидерланды (10,6%).



На основании статистических данных агентство также провело ранжирование стран по доле трат на алкоголь и табак. Больше всего на вредные привычки в Европе тратят жители балканских стран — Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). Наименьшая доля расходов на алкоголь и табак оказалась у Люксембурга (1,3%), Молдавии (1,5%) и Кипра (1,6%). Россия занимает 24-е место: на вредные привычки россияне тратят 3% бюджета.



Лидером по доле расходов на культуру и досуг оказалась Швеция — на эти цели уходит 18,7% расходов шведов. Меньше всего на культуру и досуг тратят жители Молдавии — 1,3%. Россия по этому показателю находится на 21-м месте с долей расходов в 6,9%.

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