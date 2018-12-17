Евросоюз планирует выделить почти шесть миллионов евро на улучшении в России таких областей, как свобода собраний и выражения мнений в интернете.

Так ЕС собирается поддержать организации гражданского общества, активистов движений в защиту демократии и правозащитников, занимающихся наиболее важными вопросами в сфере прав человека в РФ.

В Еврокомиссии открыли конкурс заявок на соискание гранта. Проект подразумевает два лота. Первый направлен на "укрепление потенциала российских организаций гражданского общества". На него ЕС готов потратить 1,5 миллиона евро. Еще 4,4 миллиона выделят на "укрепление свободы" российских СМИ.

Организации, которые выиграют в конкурсе, помимо прочего, будут работать над различными образовательными инициативами и лекциями, а также предоставлять площадку для альтернативного диалога и дебатов.

Чтобы расширить географический охват программы, рекомендуется поддерживать эту деятельность и в отдаленных районах страны, говорится в документе.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, считает, что финансируя такие проекты, Запад поддерживает разнообразные деструктивные организации в РФ.

Ранее Европарламент выступил за повышение интеграции и разработку общего стратегического подхода к России. Это вызвано обеспокоенностью ЕП военными учениями РФ, а также ее гибридной тактикой.

В докладе Комитета по международным делам Европарламента говорится, что Россия якобы дестабилизирует страны Восточного партнерства и Западные Балканы. Также отмечается, что гибридная тактика России направлена на западную демократию, а это увеличивает напряженность внутри этих стран.

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