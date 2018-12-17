Здесь интересно

Цикл из 33 бесплатных экскурсий по Москве пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Экскурсии затронут новогодние праздники и будут проходить с 25 декабря по 8 января, часть из них посвятят русским традициям празднования Нового года и Рождества. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

На экскурсии "Гулять по-русски" расскажут об особенностях русской кухни. В том числе можно будет узнать, какие блюда традиционно подавали в Новый год и Рождество. Попасть на нее можно 26 декабря в 13:00 и 8 января в 14:00. Сбор гостей объявлен у метро "Площадь Революции" (выход к Богоявленскому переулку). В частности, на этой экскурсии можно будет увидеть знаменитые прежде рестораны и трактиры.

На экскурсии "Пречистенские гуляния. От Гоголя к Гоголю" организуют прогулки по Гоголевскому бульвару и расскажут интересные факты о жизни и творчестве писателя. Экскурсовод расскажет, как выглядел Гоголевский бульвар в разные годы и какими его видели Лев Толстой, Иван Тургенев и Илья Репин.

С театральной Москвой можно познакомиться на прогулке "Занимательные истории от Театральной площади до маскарадного бала", где покажут Большой и Малый театры, а также Российский академический молодежный театр (РАМТ). Эта экскурсия пройдет 27 и 28 декабря в 13:00, сбор участников у фонтана перед Большим театром.

Для иностранных гостей Москвы специально организуют шесть экскурсий, четыре из них – на английском языке и две – на китайском.

Каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов, их будут вести гиды проекта "Гуляем по Москве". В группы набирают до 60 человек, для участия нужно зарегистрироваться. Подробное расписание всех прогулок доступно также на сайте "Московских сезонов".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря и продлится до 13 января. Откроются 78 площадок. В этом году организаторы увеличили число площадок на окраинах Москвы: они появились в Кузьминках, Митине, Бутове, Зябликове и Новокосине.

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