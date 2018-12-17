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Автомагистраль

Изменения в направлении движения автобуса С12 произойдут 17 декабря

Фото: www.flickr.com

Изменения в направлении движения автобуса С12 произойдут 17 декабря

Информационный Центр Правительства Москвы 17 декабря 2018г., 15:40

Массовые мероприятия являются причиной ограничений движения наземного транспорта

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В связи с проведением массовых мероприятий 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря 2018 года изменится маршрут автобуса «С12».

«В связи с проведением массовых мероприятий 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря 2018 года с 6:45 до их окончания автобусы «С12» при движении от стадиона «Лужники» вместо ул. Еланского, ул. Плющиха и проезда Девичьего Поля поедут по ул. Большая Пироговская», - отмечается в СМИ.

Остановки «Дом культуры «Каучук», «Проезд Девичьего Поля» обслуживаться не будут.

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