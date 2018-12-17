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Автомагистраль
Изменения в направлении движения автобуса С12 произойдут 17 декабря
Массовые мероприятия являются причиной ограничений движения наземного транспорта.
В связи с проведением массовых мероприятий 17, 19, 21, 24,
26 и 28 декабря 2018 года изменится маршрут автобуса «С12».
«В связи с проведением массовых мероприятий 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря 2018 года с 6:45 до их окончания автобусы «С12» при движении от стадиона «Лужники» вместо ул. Еланского, ул. Плющиха и проезда Девичьего Поля поедут по ул. Большая Пироговская», - отмечается в СМИ.
Остановки «Дом культуры «Каучук», «Проезд Девичьего Поля» обслуживаться не будут.
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