Автомагистраль

В связи с проведением массовых мероприятий 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря 2018 года изменится маршрут автобуса «С12».



«В связи с проведением массовых мероприятий 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря 2018 года с 6:45 до их окончания автобусы «С12» при движении от стадиона «Лужники» вместо ул. Еланского, ул. Плющиха и проезда Девичьего Поля поедут по ул. Большая Пироговская», - отмечается в СМИ.



Остановки «Дом культуры «Каучук», «Проезд Девичьего Поля» обслуживаться не будут.

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