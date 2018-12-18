Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о «российской милитаризации» Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей, сообщает пресс-служба организации.



Документ одобрили 66 стран, 19 государств проголосовали против, еще 72 воздержались.



Принятием резолюции Генассамблея «выразила серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой». В документе утверждается, что Россия проводит на территории Крыма войсковые учения и размещает оружие, из-за чего в регионе продолжается дестабилизация. Как заявляют авторы документа, российские действия на территории Черного моря угрожают безопасности Украины.



Кроме того, ООН осудила Россию из-за строительства моста через Керченский пролив, а также выразила недовольство ограничениями на проход иностранных судов через Азовское море, передает ТАСС. В резолюции содержится призыв к Москве прекратить подобную деятельность.

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