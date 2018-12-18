Более 3,8 тысячи объектов зимнего отдыха заработают в столице в зимний период согласно данным, предоставленным замначальника объединения административно-технических инспекций Москвы Леонида Бородулина.

В эту цифру входят 1 378 открытых катков, 283 лыжных трасс и горнолыжных спусков, а также 224 снежных горок для детей.

Все 130 катков с искусственным льдом уже залиты.

Также в столице залито 1 248 катков с естественным льдом. Осталось нарастить лед на таких катках, как хоккейные коробки во дворе.

С 5 декабря выявлено 44 нарушения, основные из них – повреждения сетки или неработающее освещение.

Москвичи смогут бесплатно покататься с горок на санках, тюбингах и ледянках в 16 столичных парках.

Всего же зимние горки работают в 19 парках Москвы.

В 16 парках Москвы открылись бесплатные горки. Покататься на санках, тюбингах и ледянках можно в ландшафтном парке "Митино", Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском, Гончаровском, парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Царицыно" и других.

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