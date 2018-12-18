Автомагистраль
Деньги от парковок Ново-Переделкино вложены в благоустройство дворов
Благоустройство 20 дворов прошло на деньги, которые были получены от эксплуатации платных парковок Ново-Переделкино.
Деньги от реализации платных парковок за 2018 году ушли на благоустройство семнадцати дворов в районе Ново-Переделкино.
Администрация московского парковочного пространства
оповестила население о том, что деньги вложены и рассредоточились между
управами Москвы. Часть работ производится и в отдаленных районах города. Так, в
2018 году в районе Ново-Переделкино благоустроили 17 придомовых
территорий.
Работы проводились на ул. Шолохова, ул. Лукинская, ул. Скульптура Мухиной, ул. 6-й Лазенки, ул. Новопеределкинская и на Боровском шоссе. На средства от платных парковок были благоустроены детские и спортивные площадки, отремонтировано асфальтовое покрытие на дорогах и тротуарах, высажены газоны и установлены ограждения.
«С подробной информацией о проведенных работах можно ознакомиться на сайте управы в разделе «Благоустройство на средства от парковки». Напомним, все работы по благоустройству проводятся с учетом пожеланий жителей, которые могут голосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам района», - заключили в пресс-службе.
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