Автомагистраль

Деньги от реализации платных парковок за 2018 году ушли на благоустройство семнадцати дворов в районе Ново-Переделкино.

Администрация московского парковочного пространства оповестила население о том, что деньги вложены и рассредоточились между управами Москвы. Часть работ производится и в отдаленных районах города. Так, в 2018 году в районе Ново-Переделкино благоустроили 17 придомовых территорий.



Работы проводились на ул. Шолохова, ул. Лукинская, ул. Скульптура Мухиной, ул. 6-й Лазенки, ул. Новопеределкинская и на Боровском шоссе. На средства от платных парковок были благоустроены детские и спортивные площадки, отремонтировано асфальтовое покрытие на дорогах и тротуарах, высажены газоны и установлены ограждения.



«С подробной информацией о проведенных работах можно ознакомиться на сайте управы в разделе «Благоустройство на средства от парковки». Напомним, все работы по благоустройству проводятся с учетом пожеланий жителей, которые могут голосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам района», - заключили в пресс-службе.

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