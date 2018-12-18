Глава Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил об угрозе Ruxit – выхода России из состава организации.

"Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit", – сказал Ягланд на пресс-конференции.

При этом глава МИД Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что предпримет все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов.

В 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). После этого Москва решила прекратить работу в организации и в 2016–2018 годах не отправляла заявку на подтверждение полномочий делегации.

В 2017 году Россия приостановила выплату ежегодных взносов в размере более 33 млн евро из-за неучастия российской делегации в работе ПАСЕ. 10 октября Ягланд заявил, что Россию могут исключить из СЕ, если она не начнет платить взносы в бюджет до середины 2019 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия покинет СЕ самостоятельно и "не доставит радости" тем, кто хочет ее исключить. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Москва определится с позицией по членству в организации до конца января.

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Следующий ход в игре - Ruxit

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