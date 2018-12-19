Здесь интересно

Оркестр снеговиков, танцы Дедов Морозов и другие развлечения ждут гостей парка «Зарядья» в Новогоднюю ночь. Об этом сообщил официальный портал мэра столицы.

Отмечается, что «Зарядье» впервые проведет праздничную программу в новогоднюю ночь. С 22:00 31 декабря до 03:00 1 января на сцене большого амфитеатра покажут танцевальные и акробатические шоу, здесь пройдут флешмобы и концерты, а сам парк украсят огромные декоративные шишки и новогодняя ель.

«Новогодняя вечеринка начнется в 22:00. Известные мелодии из советских фильмов «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Чародеи» прозвучат в исполнении квартета «Перфомен». В 22:55 зрители увидят новогоднее интерактивное театрализованное представление «Автобус чудес» с участием иллюзионистов и фокусников. Главной декорацией станет украшенный сотнями светодиодных огней автобус. Наступление нового года парк отметит масштабным флешмобом с участием Дедов Морозов. Более тридцати профессиональных танцоров в красных костюмах и колпаках станцуют вместе с гостями парка», - говорится в сообщении.

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