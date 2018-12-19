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Московская жизнь
Проект по реновации расширяется
Участники заседания правительства Москвы приняли решение об утверждении 13 стартовых площадок.
В правительстве Москвы подписано постановление о включении 13 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документ.
Отмечается, что решение о включение 13 новых стартовых площадок в программу было принято на заседании президиума правительства столицы.
«Документ расширяет перечень стартовых площадок, где
планируется построить многоквартирные дома для переселения граждан по программе
реновации жилфонда. Площадки расположены в столичных районах Коптево,
Головинский, Свиблово, Марьина роща, Новогиреево, Северное Измайлово, Перово,
Зюзино», - говорится в сообщении.
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