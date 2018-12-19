В правительстве Москвы подписано постановление о включении 13 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документ.

Отмечается, что решение о включение 13 новых стартовых площадок в программу было принято на заседании президиума правительства столицы.

«Документ расширяет перечень стартовых площадок, где планируется построить многоквартирные дома для переселения граждан по программе реновации жилфонда. Площадки расположены в столичных районах Коптево, Головинский, Свиблово, Марьина роща, Новогиреево, Северное Измайлово, Перово, Зюзино», - говорится в сообщении.



.