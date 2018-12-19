Торги на российском рынке акций начались в среду снижением основных индикаторов: к 10:04 мск индекс МосБиржи потерял 0,56% к закрытию предыдущего дня и составил 2337,22 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,88% до 1096,28 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, основные мировые фондовые индексы во вторник завершили вчерашние торги без единой динамики, а российский рынок «на фоне беспрецедентного падения нефти закрылся достаточно умеренным снижением».

«Утром среды большинство индексов АТР снижалось на 0,2%-0,6%. Исключением стал гонконгский Hang Seng, который прибавлял скромные 0,1%», — говорится в обзоре эксперта.

Он полагает, что «вечерний обвал нефтяных котировок и утреннее снижение азиатских рынков могут оказать негативный эффект на открытие рынка российских акций».

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