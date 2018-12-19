Московская сцена

В музыкальном проекте принимают участие актеры Станислав Дужников, Валерий Яременко, Лика Рулла, участник телешоу «Голос. Дети» Александр Савинов, а также сам Игорь Демарин. Главную роль исполнит 10-летняя девочка Таня Луговая.

С ученицей 4-го класса подмосковной школы города Мытищи музыкант познакомился после того, как увидел ее в сюжете на ТВ. Композитора заинтересовала необычная девочка с уникальным даром общаться с животными и идеальным музыкальным слухом. Разыскав героиню сюжета и познакомившись с ней лично, Игорь Демарин сделал ей предложение исполнить роль главной героини нового мюзикла «Чудеса за два часа».

«Таня сразу же покорила меня своей открытостью, наивностью и чистотой, - рассказывает Игорь Демарин. – А еще у нее большое сердце. Ведь только добрый человек может так любить животных и даже понимать их».

У девочки, как выяснил Игорь Демарин, не только необычный для человека дар понимать о чем «говорят» животные, но и безупречный музыкальный слух и хорошие вокальные данные. Таня поделилась с композитором о том, что занимается вокалом с частным преподавателем, поскольку решила реализовать свою мечту – на прошлый Новый год она загадала желание спеть на большой сцене.

Знакомство с Таней Луговой так вдохновило композитора, что он сделал ее родителям неожиданное предложение – чтобы Таня исполнила главную роль в мюзикле «Чудеса за два часа».

«Такое стремление Тани мне очень понравилось, - признается Игорь Демарин. - Мне сразу захотелось окунуться в сказку».

После знакомства Игорь написал для необычной школьницы из Мытищ песню «Поговорите со мной».

«Эта композиция о том, как девочка просит животных пообщаться с ней, - рассказывает Демарин. – Когда Таня напела эту песню, я понял, что она именно та девочка, которая подошла бы на главную роль моего мюзикла».

В этот же день я сделал Тане предложение исполнить главную роль в новом музыкальном проекте «Чудеса за два часа».

«Я полностью отдаю себе отчет в том, что Таня не профессиональная артистка, - говорит Игорь Демарин. – Но при этом для меня принципиально важно, что она владеет музыкальной грамотой, знает ноты. А как красиво она поет! Я увидел в Тане безусловный талант. Рад, что она ответила согласием на мое предложение».

По сюжету главная героиня, девочка Таня, загадывает в новогоднюю ночь три заветных желания. Волшебные герои мюзикла дарят героине два часа, чтобы она сама исполнила свои мечты. В музыкальном проекте, по словам автора, случится много интересных событий: трудности и испытания, которые выпадают на долю Тани, проверка дружбы на прочность, волшебство и исполнение желаний.

Новый проект Демарина, по его словам, будет не менее грандиозным чем рок-опера «Парфюмер». Технически сложные, яркие декорации, исполненные в формате 3D, проникновенные арии перенесут зрителей в мир детской мечты и сказки.

Продолжительность: 1 час 10 минут

Даты показа новогоднего представления:

3 января, чт, 16:00, Арена Мытищи

4 января, пт, 12:00, 16:00, Арена Мытищи

12 января, сб, 16:00, Театр «Русская песня»

13 января, вс, 12:00, 16:00, Театр «Русская песня»

Арена Мытищи

Мытищи, Лётная, 17

Стоимость: 600 руб.

Билеты online: http://arena-mo.ru/afisha/novogodniy-myuzikl/

Телефон касс: (495) 728-90-26

Время работы кассы: пн–вс 9:00-21:00

Театр «Русская песня»

Олимпийский проспект, 14

Стоимость: 1000 руб.

Билеты online: https://folkteatr.ru/plays/spektakl-vsemu-svoyo-vremya-ili-chudesa-za-dva-chasa/

Касса театра: +7 (495) 681-34-10

Время работы кассы: пн–вс 11:00–20:00.

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