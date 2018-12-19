Госдума приняла в третьем чтении закон об ответственном обращении с животными.

С момента его принятия в первом чтении прошло восемь лет, принять закон так долго не удавалось в том числе из-за разногласий с правительством. В частности, ранее сообщалось о намерениях чиновников ввести налог на домашних животных, однако в итоговой версии документа этих норм не оказалось.

В законе прописываются принципы и требования к содержанию и использованию животных, в том числе в культурно-зрелищных мероприятиях. Предусматривается защита животных от жестокого обращения и запрещается пропаганда такого обращения. Так, например, вводится запрет на проведение на животных без применения обезболивающих ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль. Также запрещается проведение боев животных в России.

Оговаривается, что в квартирах и домах можно содержать количество животных, исходя из возможности владельца «обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».

Вводятся правила выгула животных, в частности требование к владельцу убирать на улице за своим питомцем. Потенциально опасные собаки должны выгуливаться в наморднике и с поводком, подчеркивается в документе. «Не допускается выгул животного вне мест, разрешенных органами местного самоуправления», — указывается в одной из норм.

Отдельно прописываются правила использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Запрещаются контактные зоопарки и передвижные цирки, а также содержание животных в барах и ресторанах и других не приспособленных помещениях, сообщили в Госдуме. Животным будет запрещено вводить допинг и другие препараты «в целях повышения эффективности их использования» во время представления зрителям. Деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах будет подлежать лицензированию.

В законе также содержатся нормы, касающиеся организации и содержания приютов для животных. При этом вводится запрет на массовый отстрел бездомных животных и умерщвление тех, что попали в приют, кроме определенных случаев. Кроме того, устанавливается запрет на отлов стерилизованных бездомных животных, а также имеющих метки, если только они не проявляют «немотивированную агрессивность».

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