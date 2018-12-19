Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза.

Решение сложить с себя полномочия принял сам Мутко. Исполняющим обязанности президента организации стал глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Очередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что выборы должны объявить в ближайшее время, и государство не будет вмешиваться. Она выразила надежду, что члены РФС выберут достойного кандидата.

Cменить Мутко может председатель совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков.

5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

В конце декабря 2017 года он подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК, а также приостановил на полгода свою деятельность на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности главы РФС тогда был назначен Александр Алаев.

РФС Мутко возглавлял с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года.

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