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Культура

Вновь встал вопрос о возвращении культурных ценностей Германии

Фото: © Фото Антониды Пашининой, ИА «Росбалт»

Вновь встал вопрос о возвращении культурных ценностей Германии

ИА «РОСБАЛТ» 20 декабря 2018г., 10:59

Об этом зашла речь в посольстве ФРГ в Москве при изучении ситуации с перемещенными ценностями

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Германия требует от России возвращения культурных ценностей, которые были вывезены после Второй мировой войны.

Такое заявление сделало посольство ФРГ в Москве.
 
Диппредставительство ссылается на Гаагские правила ведения войны от 1907 года и утверждает, что культурные объекты не могут считаться компенсацией за военные потери.
 
Среди объектов, которые Германия рассчитывает вернуть, самыми известными являются находки археолога Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений IX века до нашей эры.
 
При этом в России действует закон от 1998 года «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий». По этому закону подавляющее большинство таких предметов искусства считается культурным наследием России и не может быть вывезено или передано другим странам.

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