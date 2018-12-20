Германия требует от России возвращения культурных ценностей, которые были вывезены после Второй мировой войны.

Такое заявление сделало посольство ФРГ в Москве.



Диппредставительство ссылается на Гаагские правила ведения войны от 1907 года и утверждает, что культурные объекты не могут считаться компенсацией за военные потери.



Среди объектов, которые Германия рассчитывает вернуть, самыми известными являются находки археолога Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений IX века до нашей эры.



При этом в России действует закон от 1998 года «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий». По этому закону подавляющее большинство таких предметов искусства считается культурным наследием России и не может быть вывезено или передано другим странам.

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