Автомагистраль

Штраф за неоплату парковки в Москве предложили увеличить в два раза – с 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей. Законопроект об этом внесла на рассмотрение в Мосгордуму комиссия по законодательству, регламентам и процедурам.

По мнению авторов инициативы, нынешний размер штрафа за неоплату парковки "не соответствует степени общественной опасности" таких действий, а также "принципу экономической целесообразности". Административный штраф в 2,5 тысячи рублей "несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках", подчеркнули в Мосгордуме.

Оставить автомобиль на сутки на платной уличной городской парковке обойдется водителю с сумму от 960 до 7 тысяч рублей, в зависимости от времени суток. Стоянка в капитальном паркинге стоит от 1,2 тысячи до 14,4 тысячи рублей (от 50 до 600 рублей в час), напомнили в городском парламенте. Как отмечается в законопроекте, парковочные услуги очень востребованы, поэтому стоимость парковки и размер административного штрафа за ее неоплату должны быть соразмерны друг другу.

По этой причине депутаты считают необходимым повысит размер штрафа до пяти тысяч рублей. Авторы законопроекта утверждают, что его реализация не приведет к дополнительным затратам из городского бюджета.

С 15 декабря цены на парковку в центре столицы изменились. Теперь тарифы составляют от 80 до 380 рублей в час. Кроме того ,время оплаты парковки сократили с 15 до пяти минут. Также на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.

После введения новых тарифов время парковки сократилось втрое, сообщили в "АМПП". Теперь большее количество водителей могут найти свободное парковочное место. Изменения тарифов на парковку не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников.



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