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Идет четырнадцатая конференция президента России
Большая пресс-конференция президента страны проходит на Краснопресненской набережной.
Четырнадцатая большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 20 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов — 1702 человека.
12:10
Президент начал пресс-конференцию с итогов года. "За 10 месяцев ВВП вырос на 1,7%", – заявил Путин.
12:09
Владимир Путин вышел к журналистам с приветственным словом. Пресс-конференция началась.
12:08
К журналистам вышел Песков с просьбой не поднимать высоко плакаты.
12:06
Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча президента с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов.
Организаторы ранее обращались к журналистам с просьбой не приносить слишком масштабные плакаты (размером более формата А3), поскольку это мешает работе фотографов и операторов.
12:02
Пресс-конференция стала первой с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае и 14-й с 2001 года.
12:01
Большая пресс-конференция Владимира Путина по итогам года начинается в Центре международной торговли..
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