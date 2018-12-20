Четырнадцатая большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 20 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов — 1702 человека.

12:10

Президент начал пресс-конференцию с итогов года. "За 10 месяцев ВВП вырос на 1,7%", – заявил Путин.

12:09

Владимир Путин вышел к журналистам с приветственным словом. Пресс-конференция началась.

12:08

К журналистам вышел Песков с просьбой не поднимать высоко плакаты.

12:06

Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча президента с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов.

Организаторы ранее обращались к журналистам с просьбой не приносить слишком масштабные плакаты (размером более формата А3), поскольку это мешает работе фотографов и операторов.

12:02

Пресс-конференция стала первой с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае и 14-й с 2001 года.

12:01

Большая пресс-конференция Владимира Путина по итогам года начинается в Центре международной торговли.

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