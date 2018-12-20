Участок БКЛ метро между станциями «Петровский парк» и «ЦСКА» закроют для движения поездов 23 декабря.

23 декабря 2018 г. для пассажиров будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро: «ЦСКА» и «Петровский парк».

Движение поездов по БКЛ будет осуществляться только на участке между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская», а по Солнцевской линии - от «Рассказовки» до «Хорошевской» и обратно.

«Ограничения необходимы для подготовки к открытию станции «Савеловская» БКЛ.

В этот день пассажиры смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», станцией «Хорошево» Московского центрального кольца, а также бесплатным маршрутом автобуса «КМ» с остановками у временно закрытых станций», - говорится в сообщении.

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