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Личный бюджет

Метр хвойного товара стоит тысячу рублей на московских рынках

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Метр хвойного товара стоит тысячу рублей на московских рынках

Информационный Центр Правительства Москвы 20 декабря 2018г., 14:22

Российские натуральные елки как и всегда столичные граждане предпочитают искусственным

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Цена российских елок на московских базарах составит порядка 1 тысячи рублей за метр, иностранные новогодние деревья обойдутся москвичам в 3,5-4 тысячи рублей за метр. Об этом 20 декабря сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Цена, в принципе, сопоставима с прошлым годом - около 1 тысячи рублей на отечественные ели и сосны за 1 метр, ну и примерно от 3,5 до 4 тысяч на импортную продукцию. Поэтому я надеюсь, что каждый москвич сможет приобрести елку. На городских развалах можно заказать и доставку елок до дома», - сказал Алексей Немерюк.

Он пояснил, что, если при покупке елки возникают сомнения относительно ее качества, покупатель может требовать у продавцов документацию на продукцию.

По словам Алексея Немерюка, те елки, которые не раскупят, предприниматели могут передать в качестве пожертвования в различные благотворительные организации.

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Москва-Инфо
   