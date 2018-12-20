Личный бюджет

Цена российских елок на московских базарах составит порядка 1 тысячи рублей за метр, иностранные новогодние деревья обойдутся москвичам в 3,5-4 тысячи рублей за метр. Об этом 20 декабря сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.



«Цена, в принципе, сопоставима с прошлым годом - около 1 тысячи рублей на отечественные ели и сосны за 1 метр, ну и примерно от 3,5 до 4 тысяч на импортную продукцию. Поэтому я надеюсь, что каждый москвич сможет приобрести елку. На городских развалах можно заказать и доставку елок до дома», - сказал Алексей Немерюк.



Он пояснил, что, если при покупке елки возникают сомнения относительно ее качества, покупатель может требовать у продавцов документацию на продукцию.



По словам Алексея Немерюка, те елки, которые не раскупят, предприниматели могут передать в качестве пожертвования в различные благотворительные организации.

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