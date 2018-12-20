Владимир Путин заявил, что в России самыми важными событиями в этом году стали выборы президента РФ и чемпионат мира по футболу 2018. Об этом российский лидер сказал в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в Москве.

Пресс-конференция президента России началась 20 декабря в 12:00. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста. Это четырнадцатая пресс-конференция Путина с 2001 года.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами.

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