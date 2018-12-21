Автомагистраль
На выделенных полосах с 21 декабря используется определенный вид транспорта
Московское правительство составило список допустимых видов транспорта при наличии выделенных полос.
Постановление, которым расширяется перечень транспортных
средств для перевозки пассажиров по выделенным полосам для маршрутного
транспорта, вступило в силу с 21 декабря 2018 года.
«Правительство Москвы постановляет установить, что в перечень транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют, за исключением места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств подлежат включению: транспортные средства, используемые в ЖКХ департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы и подведомственным ему учреждениям; транспортные средства с двухэтажным типом кузова, сертификатом одобрения типа транспортного средства которых предусмотрено наличие легко демонтируемых (съемных) стеклопакетов на втором этаже, а также наличие сдвижной крыши (тента) второго этажа или открытого (полуоткрытого) верха второго этажа», - отмечается в СМИ.
Перечень и последующие изменения в него и порядок включения транспортных средств утверждается приказом столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Учет сведений о транспортных средствах, включенных в перечень, в электронной форме ведется ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы», - подчеркивается в постановлении.
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