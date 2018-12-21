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Автомагистраль

На выделенных полосах с 21 декабря используется определенный вид транспорта

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На выделенных полосах с 21 декабря используется определенный вид транспорта

Информационный Центр Правительства Москвы 21 декабря 2018г., 15:00

Московское правительство составило список допустимых видов транспорта при наличии выделенных полос

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Постановление, которым расширяется перечень транспортных средств для перевозки пассажиров по выделенным полосам для маршрутного транспорта, вступило в силу с 21 декабря 2018 года.

«Правительство Москвы постановляет установить, что в перечень транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют, за исключением места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств подлежат включению: транспортные средства, используемые в ЖКХ департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы и подведомственным ему учреждениям; транспортные средства с двухэтажным типом кузова, сертификатом одобрения типа транспортного средства которых предусмотрено наличие легко демонтируемых (съемных) стеклопакетов на втором этаже, а также наличие сдвижной крыши (тента) второго этажа или открытого (полуоткрытого) верха второго этажа», - отмечается в СМИ.

Перечень и последующие изменения в него и порядок включения транспортных средств утверждается приказом столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Учет сведений о транспортных средствах, включенных в перечень, в электронной форме ведется ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы», - подчеркивается в постановлении.

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