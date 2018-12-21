Автомагистраль

Постановление, которым расширяется перечень транспортных средств для перевозки пассажиров по выделенным полосам для маршрутного транспорта, вступило в силу с 21 декабря 2018 года.



«Правительство Москвы постановляет установить, что в перечень транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют, за исключением места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств подлежат включению: транспортные средства, используемые в ЖКХ департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы и подведомственным ему учреждениям; транспортные средства с двухэтажным типом кузова, сертификатом одобрения типа транспортного средства которых предусмотрено наличие легко демонтируемых (съемных) стеклопакетов на втором этаже, а также наличие сдвижной крыши (тента) второго этажа или открытого (полуоткрытого) верха второго этажа», - отмечается в СМИ.



Перечень и последующие изменения в него и порядок включения транспортных средств утверждается приказом столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Учет сведений о транспортных средствах, включенных в перечень, в электронной форме ведется ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы», - подчеркивается в постановлении.



.