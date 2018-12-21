Автомагистраль

Движение в центре столицы ограничат с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом 21 декабря сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.



Движение будет ограничено на ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд на одной полосе в обоих направлениях, на ул. Моховая от ул. Воздвиженка до ул. Тверская, ул. Охотный Ряд на одной полосе с 00:01 28 декабря до 00:01 29 декабря круглосуточно.



На участках ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Охотный Ряд, ул. Моховая от ул. Воздвиженка до ул. Тверская, Театрального проезда от ул. Большая Дмитровка до ул. Петровка ограничат движение с 00:01 29 декабря до 18:00 3 января.



На участках Большого Гнездиковского пер. от ул. Тверская до д. 7, Малого Гнездиковского пер. от ул. Тверская до Большого Гнездиковского пер. Леонтьевского пер. от ул. Тверская до Большого Гнездиковского пер., Козицкого пер., Глинищевского пер., Вознесенского пер. от ул. Тверская до д. 22, Тверского проезда, Брюсова пер. от ул. Тверская до Елисеевского пер., Газетного пер, Никитского пер. от ул. Тверская до д. 6/5, ул. Большая Дмитровка от ул. Охотный Ряд до Дмитровского пер. ограничат движение с 00:01 29 декабря до 21:00 3 января 2019 года.



На ул. Варварка движение будет перекрыто с 00:01 30 декабря до 8:00 3 января. На ул. Ильинка, Большом и Малом Черкасских пер. движение будет перекрыто с 14:00 30 декабря до 8:00 3 января.



На участках ул. Петровка от Театрального проезда до Дмитровского пер., Театрального проезда от ул. Петровка до ул. Рождественка, ул. Петровские Линии, Рахмановского пер., ул. Неглинная от Петровского бульвара до Рахмаовского пер., Крапивенского пер. ограничат движение с 15:00 31 декабря до 23:59 2 января.



На указанных участках будет действовать полное перекрытие.



Также, на период с 10:00 31 декабря до 2:00 3 января первый-четвертый выходы станции метро «Охотный Ряд», расположенные на ул. Тверская (южный вестибюль) будут работать только на вход; 5-7 выходы станции метро «Охотный Ряд», расположенные на Манежной площади (южный вестибюль) будут полностью закрыты; 8 выход станции метро «Охотный Ряд» (северный вестибюль) будут работать только на выход.

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