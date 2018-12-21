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Автомагистраль

Изменено расположение остановки автобуса 868

Фото: www.flickr.com

Изменено расположение остановки автобуса 868

Информационный Центр Правительства Москвы 21 декабря 2018г., 15:50

В районе платформы "Рассудово" перенесена остановка наземного транспорта

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21 декабря перенесена остановка «Платформа «Рассудово» для маршрута автобуса №868.

Отмечается, что изменения действуют с 21 декабря 2018 года.

«С 21 декабря 2018 г. остановка «Платформа «Рассудово» для маршрута автобуса №868 переносится с ул. Железнодорожная на противоположную сторону от железной дороги. Выход к остановке из пригородных поездов осуществляется из последнего вагона в сторону области», - говорится в сообщении.

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