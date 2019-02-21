версия для печати

Происшествия

Жертвами аварии в ТиНАО стали два человека

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жертвами аварии в ТиНАО стали два человека

M24.ru 21 февраля 2019г., 10:31

ДТП в ТиНАО возникло в результате столкновения грузового и легкового транспорта

.

В Новомосковском округе Москвы произошло ДТП с участием двух автомашин.

Как уточнили в ГИБДД, в деревне Власово Марушкинского поселения столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП пострадали двое. Одного человека зажало в салоне автомашины. Его извлекли и госпитализировали.

На месте аварии работают специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Четыре человека пострадали в аварии с участием микроавтобуса и грузовика. ДТП случилось на 40-м километре Киевского шоссе в Москве.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Происшествия»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   