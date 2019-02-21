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Происшествия
Жертвами аварии в ТиНАО стали два человека
ДТП в ТиНАО возникло в результате столкновения грузового и легкового транспорта.
В Новомосковском округе Москвы произошло ДТП с участием двух автомашин.
Как уточнили в ГИБДД, в деревне Власово Марушкинского поселения столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП пострадали двое. Одного человека зажало в салоне автомашины. Его извлекли и госпитализировали.
На месте аварии работают специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Четыре человека пострадали в аварии с участием микроавтобуса и грузовика. ДТП случилось на 40-м километре Киевского шоссе в Москве..
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