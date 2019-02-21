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Происшествия
На Якиманке троллейбус протаранил пешеходный переход
В центре Москвы троллейбус потерял управление.
В столичном районе Якиманка в 1-м Бабьегородском переулке произошло ДТП с участием троллейбуса.
По предварительным данным из правоохранительных органов, троллейбус номер 7 врезался в пешеходный переход и повредил плиту перекрытия.
По словам собеседника агентства, повреждена плита перекрытия.
По информации из пресс-службы столичного управления ГИБДД, в ДТП, которое произошло из-за неудачного торможения троллейбуса, никто не пострадал..
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