Происшествия

В столичном районе Якиманка в 1-м Бабьегородском переулке произошло ДТП с участием троллейбуса.

По предварительным данным из правоохранительных органов, троллейбус номер 7 врезался в пешеходный переход и повредил плиту перекрытия.

По словам собеседника агентства, повреждена плита перекрытия.

По информации из пресс-службы столичного управления ГИБДД, в ДТП, которое произошло из-за неудачного торможения троллейбуса, никто не пострадал.

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