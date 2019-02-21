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Происшествия

На Якиманке троллейбус протаранил пешеходный переход

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На Якиманке троллейбус протаранил пешеходный переход

M24.ru 21 февраля 2019г., 10:36

В центре Москвы троллейбус потерял управление

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В столичном районе Якиманка в 1-м Бабьегородском переулке произошло ДТП с участием троллейбуса.

По предварительным данным из правоохранительных органов, троллейбус номер 7 врезался в пешеходный переход и повредил плиту перекрытия.

По словам собеседника агентства, повреждена плита перекрытия.

По информации из пресс-службы столичного управления ГИБДД, в ДТП, которое произошло из-за неудачного торможения троллейбуса, никто не пострадал.

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