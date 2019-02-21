Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, что есть угроза отключения России от мировой сети интернет.

Путин сказал, что не может говорить «за наших партнеров», что у них на уме. «Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически все возможно.

Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят», — отметил он.

В случае развития такого сценария Путин предрек не только экономический и политический ущерб. По его мнению, также пострадают интересы спецслужб.

«Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию, а так не будут», — продолжил он.

«Но надо иметь в виду, что теоретически это возможно, и быть к этому готовыми, готовиться, во всяком случае», — подвел итог президент, добавив, что сама себя Россия отключать от Всемирной сети не будет.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании автономного Рунета. Законопроект подготовлен с учетом «агрессивного характера» принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США.

.