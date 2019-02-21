Строители приступили к возведению Центра экстремальных видов спорта с горнолыжным спуском и «океаническим островом» в районе станции метро «Прокшино». Об этом сообщил информационный портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сказал:"Начались работы по обсыпке горнолыжного спуска, который станет частью большого Центра экстремальных видов спорта. Проект предполагает также создание под стеклянным куполом всесезонного «океанического острова», развлекательного центра на воде".

Он отметил, что инвестором проекта выступает компания «А101». Новый развлекательный комплекс займет площадь около 70 га.

"Новый центр станет драйвером развития района, а также привлечет дополнительные инвестиции в окружающие территории", – сказал В. Жидкин.

Точные сроки реализации проекта обсуждать рано. Руководител Департамента подчеркнул, что проект будет реализовываться в несколько этапов.

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