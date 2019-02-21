Московская сцена

21 февраля в Галерее современного искусства фарфора в Москве состоится открытие выставки «Петербургские художники».

На Императорском фарфоровом заводе со времен правления Екатерины Великой существует добрая традиция сотрудничества со сторонними скульпторами, художниками и живописцами для обмена опытом и создания эксклюзивных произведений. Благодаря этому, в разное время на предприятии работали блестящие европейские мастера: Жан-Доминик Рашетт, Рейналь, Борис Кустодиев, Константин Сомов, Казимир Малевич, Елена Янсон-Манизер и многие другие. В наши дни «ИФЗ» успешно сотрудничает со многими известными современными авторами – Михаилом Шемякиным, Александром Флоренским, Анатолием Белкиным, Евгением Гришковцом, Стасом Наминым, Олегом Пархаевым, Юрием Норштейном, Александром Васильевым и многими другими.

Произведения, исполненные в тандеме с деятелями культуры, дополняют широкую серию изделий, выпускаемых мануфактурой.

Продолжением подобного опыта сотрудничества стал проект «Петербургские художники». Идейным вдохновителем выступил Иван Тарасюк – заслуженный художник РФ, сотрудничающий с заводом более 5 лет. Мэтр привел за собой талантливых мастеров, которые уже громко заявили о себе в живописи, графике, оформлении книг: Латифа Казбекова, Игоря Ганзенко, Марию Гаркавенко, Алису Юфу, Бориса Аникина, Александра Загоскина.

Художникам предстояло открыть для себя совершенно новый и сложный материал – фарфор. На их стороне была свобода импровизации, а благородный материал давал неограниченные возможности для творчества и самовыражения. Произведения петербургских художников стали отражением ключевых тенденций современного искусства в целом.

Начало: 19.00

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