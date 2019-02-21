Московская сцена

"Великий чужой", или отношения Дэвида Боуи с Россией

В Центре фотографии им. братьев Люмьер продолжается выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю». Помимо самой экспозиции фото Стива Шапиро галерея представляет обширную культурно-образовательную программу. 22 февраля перед концертом группы «Одна Сатана» музыкальный журналист, обозреватель газеты «Коммерсантъ», продюсер и создатель проекта BARABANOV.FM Борис Барабанов прочтет в ее рамках лекцию «Великий чужой».

Он расскажет о том, как складывались отношения Дэвида Боуи с Россией. Разговор пойдет о его путешествиях по Транссибирской магистрали, а также о первом и единственном концерте артиста в Москве. Какие песни Дэвида Боуи стали его визитными карточками для наших соотечественников? Почему он отказывался возвращаться в Россию после концерта 1996 года? Почему он не стал здесь звездой той же величины, что Queen или Depeche Mode? Как вообще складывался вкус среднестатистического российского меломана? Что на него влияло? Об этом гости выставки смогут поговорить с одним из ведущих музыкальных экспертов страны. И, конечно - послушать музыку.

Подробнее о событии: http://www.lumiere.ru/events/id-817/

Начало: 19.00

Адрес: Болотная наб., 3, стр. 1, м.Полянка, Кропоткинская

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