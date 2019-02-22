Рейтинг предпочтительных подарков для мужчин на 23 февраля открывает путевка на отдых (22%). Таковы данные опроса, которые приводит ВЦИОМ. Однако только 1% женщин собираются подарить своим спутникам туристическую поездку. 17% опрошенных мужчин хотят получить в подарок автомобиль.

Билеты на концерт, в театр, ужин в ресторане — предпочли бы 13% мужчин. Еще столько не против, если им просто подарят деньги. 10% участников опроса хотели бы новый гаджет, ровно столько же были бы рады книге.

Не менее интересно, что женщины считают приемлемым подарком на День защитника Отечества. Так, 35% женщин планируют подарить парфюмерию, хотя только 7% респондентов мужского пола хотели бы получить этот презент. Также женщины предпочитают дарить сувениры (29%), одежда и обувь (16%), спиртные напитки (13%) и деньги (12%).

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