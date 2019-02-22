Для удобства посетителей 22 февраля, в предпраздничную пятницу, время работы центров госуслуг останется без изменений.



Центры госуслуг не работают только один день – 23 февраля. Об этом сообщила пресс – служба столичных центров госуслуг «Мои Документы».



С 24 февраля «Мои Документы» продолжат работать без перерывов и выходных в обычном режимес 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.



В преддверии праздника в центрах госуслуг «Мои Документы» проходят тематические мероприятия. Так, 22 февраля пройдет сразу несколько обучающих мастер-классов: в центре госуслуг районов Нижегородский и Лефортово специалисты научат маленьких посетителей делать тематическиесувениры своими руками,сотрудники центра «Мои Документы» района Сокольники проведут мастер-класс «Открытка своими руками» и за короткое время научатразличным техникамих изготовления, а в центре госуслуг района Внуково на мастер-классе «Живые открытки» все желающие смогут освоить мастерство изготовления 3-D открыток.

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