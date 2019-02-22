Автомагистраль

Движение на ряде улиц в Хамовниках ограничено до 28 июня из-за инженерных работ.



«Ограничения движения в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей в ЦАО действуют на участке Пуговишникова пер. от д. 4 до д. 16 по 25 марта и с 27 мая по 1 июня круглосуточно с поэтапных занятием одной полосы», - отмечается в материале.



Также движение ограничат в Языковском пер. в районе д. 5 с 11 по 18 марта круглосуточно и на участке от д. 8 до пересечения с Несвижским пер. с 5 по 11 марта круглосуточно. Движение в Несвижском пер. ограничат в районе пересечения с Языковским пер. с 10 по 28 июня круглосуточно. Движение в Олсуфьевском пер. в районе пересечения с Оболенским пер. ограничат с 1 марта по 30 апреля и с 10 по 20 мая круглосуточно, движение в Оболенском пер. от Олсуфьевского пер до пер. Хользунова ограничат с 1 марта по 30 апреля и с 10 по 20 мая кругосуточно, в районе д. 2 движение на одной полосе ограничат с 24 по 30 мая. В пер. Хользунова ограничат движение с 1 по 30 апреля и с 10 мая по 20 июля круглосуточно на участке от д. 18/19, стр. 1 до д. 24, стр. 1 с поэтапным занятием одной полосы.

.