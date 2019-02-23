Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил с праздником.

Глава государства также присутствовал на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце.

Современная праздничная дата 23 февраля была установлена ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

С 2006 года праздник известен как День защитника Отечества. Принято считать, что 23 февраля 1918 года Красная армия одержала первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.

В 1946-м праздник переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым рейтинг предпочтительных подарков для мужчин на 23 февраля возглавила путевка на отдых (22%). 17% опрошенных мужчин хотят получить в подарок автомобиль. Билеты на концерт, в театр, ужин в ресторане — предпочли бы 13% мужчин. Еще столько не против, если им просто подарят деньги. 10% участников опроса хотели бы новый гаджет, ровно столько же были бы рады книге. В то же время, 35% женщин планируют подарить парфюмерию, 29% — сувениры, 16% — одежду и обувь, 13% — спиртные напитки и 12% — деньги. И только 1% женщин собираются подарить своим спутникам туристическую поездку.

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