Автомагистраль

ЦОДД опубликовал объявление об ограничении движения транспорта в Кропоткинском переулке.



Затруднения в движении в центральной части Москвы вызваны реконструкцией водопроводной сети и будут осуществляться до пятнадцатого марта. В соответствии с информацией центра транспортного комплекса столицы ограничение имеют отношение к одной полосе дороги.

Схема ограничения движения легкового и грузового транспорта:



Участок 1-2: Кропоткинском переулок рядом с домами 15-17

Участок 3: Кропоткинском переулок рядом с домом 13 строение 1

Участок 4: Кропоткинском переулок рядом с домом 10

Участок 5: Кропоткинском переулок рядом с домами 9-11

Участок 6: Кропоткинском переулок рядом с домом 9

Период: с 18 февраля по 15 марта круглосуточно

Особенности: 1 полоса

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