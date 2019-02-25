Автомагистраль
Объявлено об ограничении движения транспорта в Кропоткинском переулке
Ограничения в движении возникли из-за реконструкции водопровода.
ЦОДД опубликовал объявление об ограничении движения
транспорта в Кропоткинском переулке.
Затруднения в движении в центральной части Москвы вызваны реконструкцией водопроводной сети и будут осуществляться до пятнадцатого марта. В соответствии с информацией центра транспортного комплекса столицы ограничение имеют отношение к одной полосе дороги.
Схема ограничения движения легкового и грузового транспорта:
Участок 1-2: Кропоткинском переулок рядом с домами 15-17
Участок 3: Кропоткинском переулок рядом с домом 13 строение 1
Участок 4: Кропоткинском переулок рядом с домом 10
Участок 5: Кропоткинском переулок рядом с домами 9-11
Участок 6: Кропоткинском переулок рядом с домом 9
Период: с 18 февраля по 15 марта круглосуточно
Особенности: 1 полоса
.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.