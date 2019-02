Московская сцена

Выставка "Человек, который упал на Землю" начинается 28 февраля. В рамках выставки центр фотографии им. братьев Люмьер организует лекцию Александры Колесник о Дэвиде Боуи и рождении глэм-рока в Великобритании в 70-х. Дэвид Боуи – одна из знаковых фигур в мировой истории популярной музыки.

Его разнообразные образы – от романтичного пришельца Зигги Стардаста и изможденного Белого Герцога до предапокатиптического Натана Адлера и исповедывающегося Лазаря, наряду с экспериментами в звучании и концертных выступлениях существенным образом повлияли на исполнительское искусство и развитие ряда музыкальных жанров, ключевым среди которых стал глэм-рок.

Этот жанр определялся, прежде всего, не звуком, а сценическими образами и тем, как выглядели шоу.

Дэвид Боуи вместе с несколькими другими британскими рок-музыкантами – лидером группы T. Rex Марком Боланом, группой Roxy Music и поп- и рок-исполнителем Гари Глиттером — предложил новый взгляд на рок-музыку и современную культуру начала 1970-х гг. Глэм-рок с его яркими образами, ориентацией на шоу-бизнес и коммерческий успех стал антитезой популярного в конце 1960-х гг. хиппи-движения, но вместе с этим оказался одним из инструментов социальной критики в Великобритании. Вышедшие в начале 1970-х гг. два альбома Дэвида Боуи «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars» (1972) и «Aladdin Sane» (1973) моментально попали на вершины хит-парадов и стали апогеем развития глэм-рока. Наряду с этим, новый образ Боуи как андрогинного пришельца Зигги Стардаста сам по себе стал выражением критики современной массовой культуры.

Начало: 19.30

Адрес: Болотная наб., 3, стр. 1, м.Полянка, Кропоткинская

