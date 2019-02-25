24 ноября 1859 года вышел в свет главный труд Ч. Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». 160 лет назад эта книга «перевернула мир», заставив учёных и философов пересмотреть свои взгляды на устройство всего живого. В коллекции Дарвиновского музея хранится оригинал «Происхождения видов» из самого первого тиража: 1250 экземпляров было распродано за один день. Книгу приобрёл основатель музея Александр Котс за 150 рублей — в начале XX века на эти деньги можно было купить породистого коня. Редчайшее издание будет показано на выставке впервые за последние 5 лет.

Большое внимание выставка уделяет тому, как эволюционная теория повлияла на другие науки. Например, в самостоятельную науку выделилась этология, изучающая поведение животных. Появилась антропология, занимающаяся происхождением человека. И даже медицина, старейшая из наук, пересмотрела свои взгляды на причины многих заболеваний и методов лечения.

Посетители увидят научные реконструкции облика древних людей — от австралопитека, жившего 4 млн лет назад, до кроманьонца возрастом 25 тысяч лет; сравнят внешний вид и строение дальних родственников – индийского слона, амазонского ламантина, капского дамана и трубкозуба; познакомятся с результатами любопытных экспериментов по изучению интеллекта и поведения у крыс, ворон, попугаев, осьминогов.

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