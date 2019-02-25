Московская жизнь
В Дарвиновском музее откроется выставка к 210-летию Ч.Дарвина и 160-летию выхода в свет "Происхождения видов"
Сегодня трудно найти человека, который не слышал бы о Чарлзе Дарвине. Его имя стоит в первом ряду величайших учёных мира, наравне с Аристотелем, Ньютоном, Эйнштейном. В чём значение его идей, как они повлияли на наше мировоззрение? Об этом расскажет выставка «Дарвин и мы» к 210-летию учёного..
24 ноября 1859 года вышел в свет главный труд Ч. Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». 160 лет назад эта книга «перевернула мир», заставив учёных и философов пересмотреть свои взгляды на устройство всего живого. В коллекции Дарвиновского музея хранится оригинал «Происхождения видов» из самого первого тиража: 1250 экземпляров было распродано за один день. Книгу приобрёл основатель музея Александр Котс за 150 рублей — в начале XX века на эти деньги можно было купить породистого коня. Редчайшее издание будет показано на выставке впервые за последние 5 лет.
Большое внимание выставка уделяет тому, как эволюционная теория повлияла на другие науки. Например, в самостоятельную науку выделилась этология, изучающая поведение животных. Появилась антропология, занимающаяся происхождением человека. И даже медицина, старейшая из наук, пересмотрела свои взгляды на причины многих заболеваний и методов лечения.
Посетители увидят научные реконструкции облика древних людей — от австралопитека, жившего 4 млн лет назад, до кроманьонца возрастом 25 тысяч лет; сравнят внешний вид и строение дальних родственников – индийского слона, амазонского ламантина, капского дамана и трубкозуба; познакомятся с результатами любопытных экспериментов по изучению интеллекта и поведения у крыс, ворон, попугаев, осьминогов..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.