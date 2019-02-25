Голкипер отказался уходить с поля, несмотря на позицию тренера. В ответ специалист психанул и ушел со скамейки.

Скандальный инцидент произошел накануне в ходе дополнительного времени матча Кубка английской лиги между "Челси" и "Манчестер Сити": главный наставник лондонского клуба Маурицо Сарри принял решение заменить вратаря Кепу Аррисабалагу, получившего повреждение, однако испанский вратарь отказался уходить с поля

Поведение игрока взбесило специалиста. Сарри от досады бросил на землю бутылку с водой и ушел с тренерской скамейки, вернувшись на нее вскоре.

После окончания дополнительного времени итальянского наставника пытался успокоить защитник "Челси" Антонио Рюдигер, при этом Сарри хотел подойти к Кепе, но его сдержал Рюдигер.

В итоге поединок окончился победой "горожан" по пенальти со счетом 4:3, причем Кепа смог отбить один из ударов.

Позднее Сарри назвал произошедшее на поле недопониманием.

"Это было недопонимание. Я неправильно понял проблему и осознал ситуацию только в тот момент, когда доктор прибыл на скамейку. Это было большое недоразумение, поскольку я думал, что у вратаря были судороги и он не может участвовать в серии пенальти. Но это были не судороги, так что он был готов встать в ворота. Почему я покинул скамейку и пошёл к подтрибунному туннелю? Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я хотел заменить его из-за повреждения, но он сказал, что с ним всё в порядке. И он был прав. Я понял всё после того, как подошёл доктор. Я поговорил с Кепой, но только чтобы прояснить всё. Теперь я понимаю ситуацию", - цитирует специалиста ВВС.

Затем своим комментарием поделился уже сам голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага.

"Ни в коем случае я не собирался перечить тренеру. Мы просто не поняли друг друга. Я не отказывался уйти с поля. Я показывал тренерской скамейке, что я в порядке. Понимаю, что теперь на телевидении и в социальных сетях обсуждают этот эпизод. Но я не собирался действовать против тренера", - заявил он в беседе с Associated Press.

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