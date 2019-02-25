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Происшествия

Пожар возник в многоэтажном доме

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар возник в многоэтажном доме

M24.ru 25 февраля 2019г., 16:13

Улица Корнейчука стала местом ЧП

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В многоэтажке на улице Корнейчука на севере столицы ликвидирован пожар. Возгорание произошло в одной из квартир.

Имеются данные об одном погибшем. Сотрудникам МЧС удалось спасти еще пятерых человек.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В квартире обнаружено тело мужчины, который, предположительно, умер до начала возгорания.

Он захлебнулся рвотными массами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. Другие обстоятельства инцидента устанавливаются.

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