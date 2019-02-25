Будем здоровы

Исследователи Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США заявили о том, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения и развития онкологических заболеваний.

Как пишет Food News, в своей работе ученые провели эксперимент над группой мышей. Одним животным предлагали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым во многих западных странах, а других грызунов посадили на крахмальную диету без сахара. В результате эксперты сделали вывод о том, что повышение уровня сахара в крови у первой группы приводило к быстрому росту опухоли.

Также, по словам ученых, высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.

По результатам опытов исследователи посоветовали людям ограничить потребление сахара для минимизации риска развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца.

Специалисты подчеркивают, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах, в том числе в конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке.

Ученые рекомендуют устраивать себе перекусы фруктами, а не сладостями, и заменить столовый сахар в рационе медом.

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