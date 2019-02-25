На севере Москвы в Дмитровском районе для переезда по Программе реновации подготовлен новый дом по адресу: ул. Долгопрудная, д. 12. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

«Смотровые ордера получают жители дома, проживающие по адресу: Долгопрудная улица, 10, который находится в паре сотен метров от новостройки. В переселяемом доме насчитывается 75 квартир», - рассказал Сергей Лёвкин.

По словам С.Лёвкина, для участников реновации переданжилой дом, состоящий из трех секций. Обеспечен безбарьерный доступ в здание для всех категорий маломобильных групп. Внутренняя отделка квартир выполнена в полном соответствии со стандартами программы. Во дворе организована детская площадка, проведено благоустройство.

«Переселение в САО продолжается, - напомнил руководитель Департамента. – В конце ноября 2018 года с разницей в несколько недельв новостройки первыми поехали жители девяти пятиэтажек в районе Бескудниково. Под заселение им было предложено пять «стартовых» домов на Бескудниковском бульваре и Дмитровском шоссе».

На сегодняшний день, уточнил Сергей Лёвкин, в доме 52 по Бескудниковскому бульвару, где переселение началось одним из первых, процент завершивших переезд составляетболее 57%.

Лёвкин добавил, что Центр информирования по переселению, где работают специалисты органов исполнительной власти и служб города, готовые оказывать необходимые консультационные услуги, помощь в оформлении необходимых документов, находится по адресу: Карельский бульвар, д. 23, к. 2.

«25 февраля центр работает с 09:00 до 21:00 без перерыва на обед. С 26 февраля он будет принимать посетителей с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00 также без перерыва на обед», - уточнил Сергей Лёвкин.

В заключение Сергей Лёвкин сообщил, что в районе Дмитровский в Программу реновации включено 55 домов, утверждены 4 «стартовые» площадки. Всего в САО в Программу реновации включены 514 домов площадью, подобраны 45 «стартов».

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5172 дома. В настоящее время программе реновации реализуется в семи административных округах города Москвы.

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