Здесь интересно

Samskara – это 1500 метров выставочного пространства в Центре дизайна Artplay и крупнейшая экспозиция американского цифрового художника Андроида Джонса, дополненная интерактивными инсталляциями русских художников. Галерея включает более 70 работ Андроида в девяти различных форматах, включая цифровые полотна, панорамные проекции, Microdose VR, динамические скульптуры, шоу, представления и сферический кинотеатр.

Название выставки отсылает к восточной философии, которая говорит о душах, путешествующих между мирами и накапливающими "самскары" – неясный, едва ощутимый эмоциональный след о прошлом. Выбор тематики выставки не случаен – в детстве художник был очень близок к смерти. В 11 лет он перенес сложнейшую операцию на мозг, в голове остались металлические пластины. Именно поэтому Эндрю (настоящее имя художника) получил прозвище, которое ему дали в школе – Андроид!

Андроид Джонс и российская команда, подготовившая выставку, видят свою задачу в том, чтобы вывести зрителя из роли наблюдающего за объектом искусства со стороны и поместить его в буквальном смысле внутрь происходящего. Уловить как автор создавал картины и даже участвовать в процессе творения. Технологии 360° и VR позволят вам сопереживать все происходящее в реальном времени.

Мы не знаем, что ищем, только постоянное чувство утраченного счастья и жажда перемен ведут нас вперед. Единственное, в чем мы уверены, – то, что мы ищем, существует.

Откройте для себя Вселенные Андроида Джонса!

Центр дизайна Artplay

25.01 — 31.03

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