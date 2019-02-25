Образование/Карьера
Стартует проект "Россия – страна возможностей"
Реализация проекта имеет целью развитие самосознания у студентов.
22 февраля состоялась пресс-конференция министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова. Выступление было посвящено старту нового проекта "Россия – страна возможностей".
Цель – создать условия для саморазвития, проявления лидерских качеств и профессионального роста.
В числе проектов – конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я – профессионал", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
Подробнее о проектах, правилах конкурса, поддержке победителей и участников рассказали:
генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров;председатель Совета общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" Лариса Пастухова..
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