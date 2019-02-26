Готовим вкусно

Вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для лабораторных исследований.

Специалистов просят собрать объективную картину качества и безопасности продукции животного происхождения. В частности, их просят определить долю фальсификата и принцип использования антибиотиков.

Поскольку данные и методики у Россельхознадзора и Роспотребнадзора часто не совпадают, сотрудники ведомств проедут совместные проверки. В то же время Роскачество будет отвечать за отбор, испытания и объединение информации. О результатах эксперты доложат правительству.

В 2017 году Россельхознадзор заявил о массовой фальсификации продуктов. В 2018-м представители ведомства нашли нарушения в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции.

А вот Роспотребнадзор приводит иные данные, согласно которым 8% сыра на полке содержат растительные жиры. При этом в первом полугодии 2018 года не соответствовало норме 2% мяса и мясной продукции.

На прошлой неделе СМИ сообщили о возможных перебоях с поставками молочной продукции. Все из-за вступления в силу новых ветеринарных норм.

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