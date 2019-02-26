Автомагистраль

Директор службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» ДмитриЙ Ерзамаев подтвердил указание об утановке видеонаблюдения.



«Сегодня камерами видеонаблюдения оснащено более 170 остановок, расположенных вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, городских достопримечательностей, музеев. До конца этого года их станет более 600. И установка камер продолжится», сказал Дмитрий Ерзамаев.



Так, камеры видеонаблюдения установят в местах ожидания транспорта рядом с храмом Преподобного Сергия Радонежского на ул. Николоямская, мостом Богдана Хмельницкого (пешеходный мост через Москву-реку), на Смоленской набережной, возле железнодорожной платформы «ЗИЛ» и стадиона в «Лужниках».



Камеры позволяют следить за порядком на остановках общественного транспорта. Онлайн-трансляция с них ведется круглосуточно - через роутеры они подключаются к единой городской сети бесплатного Wi-Fi MT_FREE. Видео доступно в высоком разрешении. Изображения аккумулируются в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных».

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